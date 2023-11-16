يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية إلى تأثيرات سلبية على عمل الجسم، ووظائف أعضائه وخاصة القلب، لذا لا بد من التعرف على العناصر الغذائية اللازمة لصحة القلب، والحرص على التزود بها باستمرار.في ما يلي بعض حالات نقص العناصر الغذائية الشائعة التي قد تؤثر في وظائف القلب، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا، وهي:المغنيسيومالبوتاسيومفيتامين دفيتامينات بالكالسيوم