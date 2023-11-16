قال باحثون في جامعة العلوم التطبيقية في النمسا وجامعة غراتس للتكنولوجيا، إن مؤتمرات الفيديو وأشكال التعليم عبر الإنترنت تؤدي إلى إرهاق أكبر من الاجتماع وجهاً لوجه.فمحاضرة تعتمد على مؤتمر فيديو مدتها 50 دقيقة استنفدت المشاركين أكثر بكثير من محاضرة تقليدية.واستخدم الباحثون بيانات تخطيط كهربائي للدماغ وتخطيط كهربائي للقلب، لرصد ما يُعرف بالإجهاد التقني، أو إرهاق الزووم، نسبة إلى تطبيق مكالمات الفيديو.وبحسب «مديكال إكسبريس»، تمكن فريق متعدد التخصصات من تقديم أدلة فيزيولوجية عصبية على إرهاق مؤتمرات الفيديو.وأظهرت النتائج المستندة إلى مخططات كهربية الدماغ ومعايير تقلب معدل ضربات القلب، أن محاضرة تعتمد على مؤتمر فيديو مدتها 50 دقيقة استنفدت المشاركين في الدراسة أكثر بكثير من محاضرة بنفس المدة في قاعة تقليدية، حيث يلتقي المحاضرون والطلاب وجهاً لوجه.