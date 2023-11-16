رغم مرور ثلاثة عقود على وفاة العندليب عبدالحليم حافظ، إلا أن قصة زواجه من السندريلا سعاد حسني ما زالت حاضرة حتى اليوم، و مثاراً دائماً للجدل، حتى بعد مرور سنوات عديدة من رحيلهما، فمع ذكرى ميلاد أو وفاة الثنائي، تظهر أسرار وحكايات عنهما، أبرزها زواج الثنائي سراً، وكان الإعلامي المصري الراحل مفيد فوزي، قد أثار الأمر عدة مرات قبل وفاته، وفي كل مرة يؤكد أنه كان شاهداً على عقد قرانهما، لتواجهه موجة من الانتقادات والنفي سواء من داخل أو خارج الوسط الفني، وحتى المقربين للنجمين الراحلين.وفي ذلك، أعلن الفنان محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أن أسرة العندليب كلفت المستشار القانونى ياسر قنطوش، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي ما سماه شائعات زواج الراحل من الراحلة سعاد حسني.وقال شبانة، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على «فيس بوك»: «إن أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، تهيب بالصحفيين ومقدمي البرامج التلفزيونية ضرورة تحري الدقة بشأن ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من شائعات عن زواج العندليب من الفنانة سعاد حسني، والتي جاءت على لسان شقيقتها في برنامج مع المذيعة منى الشاذلي، وبشأن ما قاموا بنشره من عقد زواج منسوب للفنان الراحل، في كتاب عن حياة الفنان الراحل والفنانة سعاد حسني».وأضاف شبانة في البيان: «إزاء هذه الحملة الممنهجة، والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة، والتي من شأنها أن تؤثر على عائلة الفنان الراحل، فإن أسرة العندليب متمثلة في ابن شقيقه الفنان محمد شبانة قاموا بتكليف المستشار القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أشقاء الفنانة سعاد حسني، مروجي تلك الشائعات، التي غرضها النيل من السمعة الطيبة للفنان الراحل، وإن تلك الشائعات هدفها التشهير والنيل من سمعته».