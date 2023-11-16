حقق الطالب المبتعث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في قسم إدارة فنون الطهي في جامعة شمال آلاباما، حذيفة محمد الحموي المركز الأول، في مسابقة الطهي التي نظمتها الجامعة، والتي استمرت 3 أشهر بمشاركة 12 طالباً من مختلف الجنسيات على مستوى العالم.ويعد الحموي من طليعة الطلبة في التخصص الحديث الذي أدرجته وزارة التعليم في التخصصات الجديدة المتماشية مع رؤية المملكة 2030، التي تخدم القطاعات الواعدة.ونوه الحموي، بأنه نجح في إقناع القسم بإضافة المطبخ السعودي ضمن مادة المطبخ العالمي، ممثلة في الكبسة السعودية، والسلطة المسقعة السعودية، في إطار سعيه في التعريف بثقافة الطعام السعودي التي وجدت أصداءً مميزة.