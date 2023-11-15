تعرضت الفنانة شيماء محمد أبو بكر الشهيرة بـ«جوري بكر» بطلة مسلسل «جعفر العمدة»، لسرقة حقيبتها أثناء انشغالها وزوجها بتحميل باقي الشنط في سيارتهم الخاصة، بجراج صالة الوصول 1 بمطار القاهرة الدولي.

وبعد ساعات من سرقة مجوهرات غالية الثمن اليوم (الأربعاء) من حقيبة الفنانة، نجح رجال مباحث ميناء القاهرة الجوي من القبض على المتهم، وتبين من التحريات أن حقيبتها تحتوي على مشغولات ذهبية غالية الثمن، وملابس شخصية ومكواة بخار غالية الثمن وعدد من الموبايلات، وجهاز إرضاع صغير وملابس داخلية خاصة، ونظارات شمس براند، وذلك أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ برفقة زوجها ورضيعها وتبين أن وراء واقعة السرقة سائق خاص يعمل في إحدى الشركات التابعة لمطار القاهرة الجوي.

وتحقق نيابة النزهة مع المتهم في واقعة سرقة حقيبة الفنانة جوري بكر، الذي اعترف بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.