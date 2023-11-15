أكد علماء بيئة في خلاصات دراستهم حالات 14.6 ألف نوع من النباتات والحيوانات الأوروبية، المدرجة في الكتاب الأحمر، أن نحو 19 % منها معرضة لخطر الانقراض.وتشير مجلة «PLoS One»، إلى أنه، ووفقاً للباحثين المعنيين، أن هناك 27 % من النباتات و24 % من اللافقاريات في أوروبا معرضة للانقراض.وجاء في التقرير، الذي أعده فريق علماء دولي برئاسة أكسل هوشكيرش المشرف على المتحف الوطني للتاريخ في لوكسمبورغ: «أظهرت نتائج تحليلنا لحالة أكثر من 14.6 ألف نوع من النباتات والحيوانات الأوروبية المدرجة في الكتاب الأحمر إلى أن 19 % منها معرض لخطر الانقراض، بما في ذلك 27 % من أنواع النباتات و24 % من أنواع اللافقاريات و18 % من أنواع الفقاريات».