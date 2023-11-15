كشف الإعلامي المصري خيري رمضان، نجاته من موت محقق بسبب دواء للتخسيس، تسبب في مرضه ودخوله في غيبوبة ونقله العناية المركزة، وقال «عشت تجربة بين الحياة والموت غريبة». وأوضح، أنه يعاني من مرض السكري منذ ثورة يناير، ومنذ 3 أسابيع تم تغيير الدواء الذي يستخدمه بشأن مرض السكر بروشتة طبيب، لافتاً إلى أنه دواء لمرضى السكري الذين يعانون من البدانة وزيادة الوزن، ويلجأ البعض إلى هذه الحبوب من أجل إنقاص الوزن. وبين، أنه خسر كثيراً من وزنه بسبب ذلك الدواء، ولم يكن قادراً على الأكل في فترة الحصول على الدواء، لافتاً إلى أن ذلك الدواء قاده إلى العناية المركزة.