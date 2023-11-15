قالت مؤسسة الرئة الألمانية: إن التليف الرئوي هو التهاب مزمن في النسيج الضام في الرئة، الذي يؤدي إلى تغيرات هيكلية تصل في نهاية المطاف إلى التليف.وأوضحت المؤسسة، أن الأسباب وعوامل الخطورة المؤدية إلى التليف الرئوي تكمن في العدوى الفايروسية (مثل فايروس كورونا)، واستنشاق مواد ضارة (مثل دخان السجائر والأسبستوس وغبار الكوارتز).ضيق التنفستضخم الأصابعتساقط الأظافرتغير لون الجلد إلى الأزرقالغثيان المستمر