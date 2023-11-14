يعتبر فيتامين «C»، من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتعزيز المناعة، إضافة إلى أنه يلعب دوراً محورياً في إنتاج الطاقة.في ما يلي مجموعة من أعراض نقص فيتامين «C» في الجسم، وفقاً لما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:التعب والضعف وألم المفاصلالالتهابات المتكررةبطء التئام الجروحتقلب المزاجالبشرة الجافة والتالفة