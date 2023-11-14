يعتبر فيتامين «C»، من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتعزيز المناعة، إضافة إلى أنه يلعب دوراً محورياً في إنتاج الطاقة.
في ما يلي مجموعة من أعراض نقص فيتامين «C» في الجسم، وفقاً لما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:
التعب والضعف وألم المفاصل
الالتهابات المتكررة
بطء التئام الجروح
تقلب المزاج
البشرة الجافة والتالفة
في ما يلي مجموعة من أعراض نقص فيتامين «C» في الجسم، وفقاً لما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:
التعب والضعف وألم المفاصل
الالتهابات المتكررة
بطء التئام الجروح
تقلب المزاج
البشرة الجافة والتالفة