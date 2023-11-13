قامت الدار العالمية غراف (Graff) بتقديم تشكيلة من أجمل الماسات والأحجار الكريمة.

ومما يميز مجوهرات غراف بأنها سواء اخترتيها بنفسك، أو أهداها إليك شخص ما، فإن غراف هي الهدية الأجمل التي تتوافق مع رغباتك.

حيث إنه منذ أكثر من نصف قرن، تكتشف غراف أندر أنواع الماس في الطبيعة، وتحولها إلى جواهر رائعة وثمينة، تُعد بلا استثناء من أكثر المجوهرات طلباً في العالم.

كما تتميز مجموعة هدايا غراف الجميلة، بتشكيلة متنوعة بدءاً من الخواتم والأقراط الحجرية، وحتى القلائد والأساور والمعلقات والساعات الماسية، لتحقيق جميع التطلعات وتشعر المرأة التي ترتديها بالثقة.

يذكر أن غراف تمتلك مجموعة من مجوهرات الماس الكلاسيكية، المصممة بشكل جميل لإضفاء البهجة والجمال على حياتك.