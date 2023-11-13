اتُّهمت شركة مياه بريطانية بارتكاب «جرائم بيئية»، بعد الكشف عن ضخها ما لا يقل عن 72 مليار لتر من مياه الصرف الصحي في نهر التايمز، منذ 2020.وقامت شركة Thames Water، العام الماضي بتصريف ما لا يقل عن 14.3 مليار لتر من مياه الصرف الصحي في النهر، لكن العام الأسوأ كان عام 2021، عندما تم ضخ ما لا يقل عن 32 مليار لتر.وكانت منطقة موغدن، بالقرب من تويكنهام، جنوب غرب لندن - وهي منطقة تضم محمية طبيعية - هي المنطقة الأكثر تضرراً، حيث تم تصريف 17.1 مليار لتر من مياه الصرف الصحي، وتلتها مباشرة منطقة كروسنيس، شرق لندن، حيث انسكب 15.8 مليار لتر، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.