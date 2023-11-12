رحل عن دنيانا اليوم (الأحد) الفنان المصري عثمان محمد علي عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأعلن عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان إيهاب فهمي أن النقابة تتواصل مع أسرة الفنان الراحل لتحديد موعد الجنازة والعزاء.

والفنان الراحل يُعد أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار من الزمن الجميل، وهو والد الفنانة سلوى عثمان، وأمتع مشاهديه في مصر والوطن العربي بالعديد من الأعمال، منها؛ «عائلة الحاج متولي»، «العطار والسبع بنات»، «لن أعيش في جلباب أبي»، «الحسن البصري»، «الضوء الشارد»، «القضاء في الإسلام»، «أبو حنيفة النعمان»، «الفرسان الأبطال»، «عصر الأئمة»، «لا إله إلا الله»، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية.

الفنان الراحل اكتشف العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى في طريق الفن والنجومية، ومنهم «أميرة السينما» مديحة كامل، التي شجعها منذ كانت طالبة في الإعدادية، إذ كان ضمن لجنة التحكيم التي منحتها الجائزة الأولى في التمثيل على مستوى المدارس.