توفر العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا HONOR، للمهتمين بالهواتف الذكية والباحثين عن التميز، جهاز HONOR X9b 5G ضمن سلسلة هواتف X Series الشهيرة، والذي يمتاز بجاذبية تصميمه الخارجي، وخفة وزنه، وطول عمر بطاريته، فضلاً عن جودة ودقة نظام الكاميرا الثلاثي الذي يتمتع به.

ويأتي طرح هاتف HONOR X9b 5G في الأسواق لتتيح HONOR الفرصة للباحثين عن التميز إمكانية التقاط أجمل اللحظات مع عائلاتهم وأصدقائهم في جميع الأوقات باستخدام أحدث المزايا التكنولوجية المتقدمة.

شاشة متينة ومقاومة للسقوط والكسر

يمتاز جهاز HONOR X9b 5G، بمتانته وقدرته العالية على التحمل ومقاومته للكسر، إذ يعمل الجهاز بتكنولوجيا الشاشة المتينة المقاومة للسقوط من HONOR، والتي تضمن مقاومة الشاشة للكسر من جميع جهاتها ومن مختلف الزوايا، إذ تستخدم HONOR مواد خاصة في التصنيع تساعد في امتصاص تأثير سقوط الجهاز من ارتفاع 1.5 متر، مع خاصية الحماية المتكاملة 360 درجة، لحماية الجهاز من جميع الزوايا، حتى في حال سقوطه على سطح رخامي.

كما يمتاز الهيكل الرئيسي للجهاز بوجود مسامات صغيرة، تعمل بمثابة وسادة هوائية لتشتيت قوة الاصطدام وامتصاصها وتقليل تأثيرها في حال اصطدامه بسطح صلب أو سقوطه على الأرض، ما يمنع كسر الشاشة أو تلفها، وبفضل هذه المزايا التكنولوجية المتطورة حصل جهاز HONOR X9b 5G على شهادة SGS السويسرية من فئة الخمس نجوم لمقاومة السقوط للجهاز بالكامل ليكون أول جهاز يحقق هذا الإنجاز على مستوى القطاع.

أداء قوي وسريع يتفوق على الإصدارات السابقة

يأتي هاتف HONOR X9b 5G مزوداً ببطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير، وبالتالي الاستمتاع بتجربة استخدام الهاتف لوقت أطول دون القلق بشأن نفاد الشحن، حيث يمكن استخدام الهاتف ما يصل إلى ثلاثة أيام لأغراض الاتصال واللعب والترفيه ضمن معايير الاستخدام القياسي. كما أن في شحنة واحدة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة استخدام تصل إلى 19 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 12 ساعة من ألعاب الفيديو، أو 22 ساعة من تصفح منصات التواصل الاجتماعي.

ويعمل هاتف HONOR X9b 5G بمعالج Snapdragon® 6 من الجيل الأول من ®Qualcomm[3]، حيث تضمن هذه المنصة المخصصة للهواتف المحمولة أداءً استثنائياً في القيام بالمهام الصعبة بكل سهولة، تمكن الجهاز من التفوق على الإصدارات السابقة، حيث يقدم أداءً فعالاً في معالجة الذكاء الاصطناعي. كما يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت ووحدة تخزين بسعة 256 جيجابايت، لتوفير إمكانية تخزين كبيرة للملفات، مع ضمان أداء أفضل للجهاز.

تصميم متميز ومتفرد

يأتي هاتف HONOR X9b 5G بتصميم منحني مع حواف بدون إطار، حيث أن ملمس الجهاز جداً مريح بين اليدين، وخاصة مع الجلد النباتي الذي يغطي ظهر الهاتف ويمنحه مظهراً أنيقاً وعصرياً. كما أن وزن الهاتف لا يتعدى 185 غراما رغم كل ما يزخر به من مزايا وتقنيات متطورة.

ولإضفاء المزيد من التميز على الشكل الخارجي للهاتف الجديد، فهو يأتي بثلاثة خيارات من الألوان العصرية التي تناسب جميع الأذواق، وهي البرتقالي المشرق، والأخضر الزمردي، والأسود الليلي.

إمكانات تصوير احترافية بسعر في متناول الجميع

يوفر هاتف HONOR X9b 5G للمستخدمين تجربة تصوير احترافية لالتقاط أجمل اللحظات بأدق التفاصيل مع نظام الكاميرا ثلاثي العدسات، والتي تشمل كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، والتي تتيح للمستخدمين التقاط الصور والفيديوهات بدقة عالية حتى في الأماكن منخفضة الإضاءة. ويأتي نظام الكاميرا مزوداً بمجموعة من التقنيات مثل تقنية التقاط الأشياء سريعة الحركة بكفاءة عالية، مع خاصية التقريب حتى 3X لضمان وضوح التفاصيل وجودة الصورة.

يتوفر هاتف HONOR X9b للشراء في المملكة العربية السعودية، من خلال مكتبة جرير، اكسترا، STC، زين، لولو، نون، أمازون ومتاجر البيع الأخرى بسعر رائع مقابل 1399 ريالا. عند الشراء سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 948 ريالا، تتضمن سماعات HONOR TWS X5 HONOR VIP Care+.

تتوفر النسخة باللون البرتقالي المشرق حصرياً لمدة شهر لدى مكتبة جرير.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.hihonor.com.