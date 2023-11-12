لم يتخيل سباك تلقى مكالمة هاتفية من رجل يطلب المساعدة في إصلاح أنبوب مياه مكسور في منزله، أنه سينتهي به الأمر رهينة في موقف استدعى تدخل الشرطة، في مدينة ملقا الأسبانية.

وعند وصول السبّاك إلى منزل الجاني ورؤية المشكلة التي تحتاج إلى إصلاح، قدم العامل تقديراً للتكلفة، ما تسبب في غضب مالك المنزل، لدرجة أنه أخرج مسدساً وهدده بالقتل.

حينها اتصل جيران الرجل بالشرطة بعد سماع أصوات غريبة وضجة عالية من نوافذ شقته، ولكن مالك المنزل رفض إطلاق سراح سجينه، وهدد بتفجير أسطوانة غاز بوتان إذا حاول أي شخص الدخول من باب منزله.

ووفقاً لموقع «ملقا هوي» الإخباري، ظهر الرجل المسلح في نافذة شقته مع رهينته، ما أعطى الشرطة الفرصة لمراقبة سلاحه الناري وتحديد أنه ليس أكثر من مجرد نسخة طبق الأصل عن السلاح الحقيقي.

ومسلحة بهذه المعرفة أخلت الشرطة المبنى بأكمله لتجنب مأساة أكبر في حالة كان تهديد أسطوانة البوتان حقيقياً، وبدأت بعدها في التفاوض مع الرجل المسلح.

وبعد مفاوضات لم تُحدد مدتها، تمكنت الشرطة من إقناع الرجل المسلح بفتح باب منزله قليلاً، بحجة التأكد من أن رهينته بخير. وعندما فُتح الباب، اقتحمت القوات الخاصة الرجل وأنقذت الضحية.

وأكد السباك في وقت لاحق أن الرجل بدأ يتصرف بعدوانية بعد سماع كلامه عن إصلاح أنبوب المياه المتسرب، ولكن دون أن يشير إلى المبلغ الذي طلبه وثار الرجل بسببه.

واحتجزت الشرطة الرجل الغاضب، ومن المحتمل أن يقضي بعض الوقت خلف القضبان.