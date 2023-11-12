كشفت دراسة سكانية كبيرة في سويسرا، انخفاضاً في تركيز الحيوانات المنوية وإجمالي عدد الحيوانات المنوية مع زيادة استخدام الهاتف المحمول.ويعتقد الباحثون، أن الهواتف المحمولة التي تنبعث منها مجالات كهرومغناطيسية ذات ترددات راديوية منخفضة المستوى قد تؤثر على خصوبة الرجال.وأشارت النتائج، إلى أن تقنيات الهاتف المتقدمة قد يكون لها تأثير أقل على جودة الحيوانات المنوية؛ بحسب (مديكال نيوز توداي). وفي هذه الدراسة التي أجريت في جامعة جنيف، فحص الباحثون عينات من السائل المنوي لتسجيل تركيز الحيوانات المنوية، وإجمالي عدد الحيوانات المنوية، وحركتها، وأظهرت فترة الدراسة الأولى وجود صلة «أكثر وضوحاً» بين استخدام الهاتف الذكي وتركيز الحيوانات المنوية مقارنة بالفترات اللاحقة.