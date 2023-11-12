جذبت بركة مياه في ولاية هاواي الأمريكية انتباه العديد من الأشخاص، بسبب لونها الوردي غير الاعتيادي.وقال سكان جزيرة ماوي: إنهم لاحظوا في الأيام الأخيرة أن بحيرة كياليا اكتسبت لوناً وردياً وأرجوانياً، ودفعت هذه الظاهرة العديد من الأشخاص إلى التقاط الصور للبركة والتساؤل عن ما حصل بالمياه.وفي حين أكدت خدمة (الأسماك والحياة البرية) الأمريكية، أن مياه البركة اكتست اللون الوردي لمدة تقارب الأسبوعين، قال المسؤولون إن التغيير في اللون يعتقد أنه نتيجة للهالوباكتيريا الموجودة في المياه ذات الملوحة العالية، وأن محتوى الملح في البركة لم يتم تخفيفه أخيراً، بسبب نقص الأمطار، نتيجةً للظروف الجافة التي تمر بها المنطقة. ووفق تقرير قناة (فوكس ويذير)، لا يعتقد الخبراء أن مياه البركة سامة، ولكن تم سحب عينات إلى جامعة هاواي لإجراء مزيد من الاختبارات.