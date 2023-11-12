أورد موقع (غادجيتس ناو) الإلكتروني، الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل القيام بحجوزات الفنادق، لضمان رحلة آمنة وممتعة، بعيداً عن استغلال المحتالين ونصبهم، إذ كشف تقرير حديث أن حوالى 100 سائح وقعوا أخيراً ضحية لعملية احتيال فندقية عبر الإنترنت.* التحقق من وجود الفندقمن الضروري التحقق مما إذا كان الفندق لديه موقع رسمي على الإنترنت، وقراءة التقييمات من مصادر موثوقة، والبحث عن معلومات الاتصال، وإذا لم يتم العثور على معلومات جوهرية عن الفندق، فينصح بعدم التعامل معه.* مواقع الحجز المشهورةينصح بالالتزام بمنصات الحجز المعروفة وذات السمعة الطيبة مثل موقع (أدفايزر) أو (بوكينغ) أو (ميك ماي تريب) وغيرها، وقد أقامت هذه المنصات شراكات مع الفنادق، وقامت بالتحقق من قوائمها، ما يقلل من مخاطر الاحتيال.* التحقق من تشفير «إس إس إل»التأكد من أن موقع الويب يحتوي على تشفير (إس إس إل) عند إدخال المعلومات الشخصية ومعلومات الدفع، وكذلك البحث عن https:/‏‏/‏‏ في عنوان URL، ورمز القفل في شريط العناوين.* الحذر من الصفقات الغريبةإذا كانت الصفقة تبدو رخيصة بشكل لا يصدق، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال؛ لذلك لا بد من مقارنة الأسعار عبر مواقع الويب المختلفة لقياس التكلفة النموذجية للفندق المعني.* تأكيد الحجز مباشرة مع الفندقبعد إجراء الحجز، يجب الاتصال بالفندق مباشرة للتأكيد، ويمكن أن تساعد هذه الخطوة في التحقق من شرعية الحجز، والتأكد من عدم وجود مشكلات عند الوصول.* البحث عن معلومات الاتصال الحقيقيةتحقق من تفاصيل الاتصال بالفندق على موقعه الرسمي على الإنترنت أو في دليل موثوق به، وتجنب معلومات الاتصال المقدمة فقط في البريد الإلكتروني أو موقع ويب تابع لجهة خارجية.* الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لمساعدة الآخرينقم بإبلاغ السلطات المختصة عن الموقع الإلكتروني الذي تعاملت معه، عند مواجهة قائمة مشبوهة، أو الإحساس بالوقوع في فخ عملية احتيال فندقية عبر الإنترنت.