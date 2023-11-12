لقي عامل كوري جنوبي حتفه سحقاً على يد روبوت بعدما ظن أنه صندوق خضراوات أثناء عمليات الصيانة.وكان الموظف يقوم بفحص جهاز استشعار الروبوت في منطقة جيونجساند الجنوبية عندما وقعت المأساة. واعتقد ذراع الروبوت -الذي تمت برمجته لرفع صناديق الخضار- أن الموظف هو أحد هذه الصناديق، فأمسكه ووضعه على الحزام الناقل، فسحق الحزام الناقل وجهه وجسمه، وتوفي الرجل، وهو في الأربعينات من عمره، متأثراً بجراحه.وذكرت دراسة في المجلة الأمريكية للطب الصناعي أن 41 شخصاً قتلوا على يد الروبوتات الصناعية في الولايات المتحدة بين عامي 1992 و2017م.