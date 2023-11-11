يعمل تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" على تطوير خاصية البحث عن الرسائل داخل التطبيق بإضافة خيار البحث باستخدام التاريخ.

ورُصد التغيير الجديد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، وهي لا تزال قيد التطوير ومن المنتظر إطلاقها قريبا لجميع المستخدمين.

وتتيح الميزة للمستخدمين تضييق نطاق البحث عن رسالة معينة في المحادثات وفقا لتاريخ محدد.

ومن الجدير بالذكر أن البحث عن الرسائل حسب التاريخ متاح بالفعل في الإصدار الثابت من تطبيق واتساب لهواتف آيفون، وقد تم توفيره حديثاً لمستخدمي الإصدار التجريبي من «واتساب ويب».

وستتوفر خاصية فرز الرسائل باستخدام التاريخ عند البحث في المحادثات الفردية والجماعية، لتُضاف تلك الخاصية إلى خصائص أخرى لفرز نتائج البحث، لتسهيل الوصول إلى الرسائل التي يتم البحث عنها.