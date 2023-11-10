أدى خلل في نظام Ti Gong بشركة طيران جنوب الصين إلى بيع تذاكر سفر مخفضة جداً بسعر 10 يوانات (1.37 دولار أمريكي).

وأكدت الشركة صلاحية تذاكر الطيران منخفضة التكلفة للغاية بسبب الخلل في النظام.

وأظهرت لقطة شاشة (الأربعاء) أن تذكرة السفر من بكين إلى تشنغدو على الموقع الرسمي لشركة طيران جنوب الصين تكلف 10 يوانات فقط (1.37 دولار أمريكي) وفق "تايمز أو انديا".

وأكدت شركة طيران جنوب الصين يوم الخميس أن جميع التذاكر المباعة خلال فترة عطل النظام يوم الأربعاء كانت صالحة ويمكن للركاب استخدامها بشكل طبيعي.

وفي مساء الأربعاء، أبلغ العديد من المستهلكين عن أسعار منخفضة (باستثناء تكاليف الوقود) تصل إلى 10 يوانات (1.37 دولار أمريكي) و20 يوانًا و30 يوانًا على العديد من رحلات شركة طيران جنوب الصين من وإلى مدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية.

ويمكن شراء تذاكر الطيران منخفضة التكلفة هذه ليس فقط على تطبيق China Southern، ولكن أيضاً على عدد من منصات الطرف الثالث.

وقال العديد من العملاء إنهم نجحوا في شراء هذه التذاكر الرخيصة حوالى الساعة الثامنة مساءً وتم إصدارها لهم بشكل طبيعي.

وزعمت خدمة العملاء في شركة الطيران التي يقع مقرها الرئيسي في قوانغتشو أن تذاكر الطيران ذات الأسعار المنخفضة للغاية التي تم إصدارها في نحو الساعة 8 مساءً في تلك الليلة كانت بسبب خلل في النظام ولم تعد متوفرة.