أطلقت شركة (Epic)، المصنعة للعبة الفيديو الشهيرة (فورتنايت)، معركتها القانونية مع «غوغل» في الولايات المتحدة، بسبب العمولة الضخمة التي يتكبدها اللاعبون.واتهمت الشركة (غوغل)، بفرض رسم عمولة 30% على مشتريات الألعاب داخل تطبيقات متجر (غوغل بلاي)، متخلية بذلك عن الشعار الشهير لشركة غوغل «لا تكن شريراً»، ومع ذلك، زعمت (غوغل) أن هناك الكثير من السبل الأخرى لتنزيل التطبيقات على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، رافضة الاتهام بأنها تعمل عبر الاحتكار، بحسب (رويترز).وقضية شركة (Epic) تضاف إلى سلسلة من القضايا الأخرى المرفوعة مؤخراً ضد (غوغل) في ملف مكافحة الاحتكار، مع اتهام وزارة العدل الأمريكية الشركة بأنها تحتكر بشكل غير قانوني مجال البحث.