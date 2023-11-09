لقي طالبان بمدرسة ابتدائية مصرية حتفهما وأصيب 21 آخرون، الأربعاء، دهستهم سيارة مسرعة أثناء وقوفهم أمام مدرسة بمدينة «السادس من أكتوبر» في محافظة الجيزة.

وقالت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في بيان صحفي، إنها تلقت بلاغاً بالحادث وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى الموقع، وتبين أنه أثناء خروج التلاميذ من المدرسة ووقوفهم أمام المدرسة دهستهم سيارة «ميكروباص» مسرعة، ما أدى إلى وفاة تلميذين وإصابة 21 آخرين.

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثتين للمشرحة، ونقل المصابين إلى مستشفيي الشيخ زايد وأكتوبر العام، وتولت النيابة التحقيق.