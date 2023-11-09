بحثت دراسة حديثة، أجراها فريق دولي بقيادة جامعة إلينوي الأمريكية، في كيفية ارتباط التوسع في فول الصويا، وزيادة استخدام المبيدات الحشرية في المناطق الأحيائية في سيرادو والأمازون في البرازيل، بزيادة معدل الوفيات بسبب سرطان الأطفال.ووجدت الدراسة، أن زيادة نحو 10% في إنتاج الصويا يرتبط بوفاة نحو 0.40 بين جميع الأطفال دون سن الخامسة، و0.21 حالة وفاة إضافية تحت سن 10 سنوات لكل 10 آلاف نسمة.