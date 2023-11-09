بدأ الفنان محمد سامي إحسان، تجديد مجموعة من أعمال والده الموسيقار الراحل سامي إحسان، في سياق مشروعه الفني الجديد الذي يسعى من خلاله لإعادة ألحان والده على نحو مطور وبتسجيل حديث من خلال صوته.كما يصافح جمهوره قريباً بمجموعة أعمال أخرى لعمالقة ورواد الأغنية السعودية من ملحنين وشعراء، في مقدمتهم الموسيقار طارق عبدالحكيم والموسيقار سراج عمر والشاعرة ثريا قابل والشاعر أحمد عدنان، من بينها «من غير كلام» و«كاني عمري». وكشف إحسان لـ «عكاظ»، عن أن تجديد هذه الأعمال، ينطلق من رغبته في تغذية الذائقة الفنية اليوم بأعمال خالدة لملحنين وشعراء بارزين، في ظل الزخم الفني الهائل الذي تعيشه الأغنية مع تطور تقنياتها وأنماطها، وظهور جيل مختلف وعصري من الجمهور الغنائي.وحول ظهوره على تطبيقات مواقع التواصل الحديثة، قال هو ظهور حتمي في ظل الإقبال التي تحظى به، ونافذة جديدة لتقديم الفنون والنقاشات الفنية وإبراز المواهب، مؤكداً أنه حريص على أن يكون ظهوره مثرياً وداعماً للمواهب والأصوات الجميلة.