على الرغم من أنه قد يكون من الصعب اكتشافه، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان الفم التي يجب الانتباه إليها، والتي يمكن أن تحسن فرصك في البقاء على قيد الحياة.طبيبة الأسنان الدكتورة ميريام ستوبارد، تشرح لصحيفة ميرور ما يمكن متابعته للتحقق من الأعراض المحتملة لسرطان الفم، والتي قد تؤدي إلى التشخيص المبكر والعلاج، وفرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة من خلال:تقرحات الفمظهور بقع حمراء أو بيضاءظهور كتلة في العنقألم غير مبرر في الفم أو الأذنالتهاب الحلق