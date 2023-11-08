تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إنه يمكن للنساء الحوامل تخفيف آلام المخاض أثناء الولادة عبر القبض بأيديهن على مشط والضغط على أسنانه. ويقول أطباء الولادة، إن هذه الطريقة في تخفيف الألم هي طريقة لإلهاء المرأة عن آلام الولادة. وتم اقتراح هذه التقنية الغريبة كوسيلة لتخفيف الآلام من قبل قسم الولادة، التابع لصندوق الرعاية الصحية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية. وفي منشور على صفحتها على «إنستغرام»، قالت الهيئة، إن طريقة المشط البديلة يمكن أن تساعد النساء على التعامل مع الانقباضات عند الولادة، وعزت هذا إلى قيام أسنان المشط بتنشيط نقاط الضغط الإبري في راحة اليد، وهو ما يصرف الانتباه عن الألم ويحفز إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة.