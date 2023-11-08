تخطط امرأة لديها 22 طفلاً لإنجاب العشرات من الأبناء من زوجها الثري، وأنجبت كريستينا أوزتورك (26 عاماً)، طفلاً واحداً بشكل طبيعي من شريكها غالب (58 عاماً)، و21 آخرين عن طريق أمهات بديلات في مدينتهما الساحلية باتومي في جمهورية جورجيا السوفيتية السابقة.وقبل عامين، أوضح الزوجان لوسائل التواصل الاجتماعي، أنهما يريدان إنجاب 105 أطفال، والآن هما مقتنعان بأنهما قد يتقبلان الأمر. وتمت تسمية أطفالهما الحاليين: فيكتوريا، مصطفى، مريم، إيرين، أليس، حسن، جودي، هاربر، حسين، تيريزا، آنا، إيزابيلا، إسماعيل، محمد، أحمد، علي، كريستينا، أليونا، سارة، لقمان، ألب أرسلان وأوليفيا.