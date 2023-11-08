أعلنت سيلينا غوميز، التي يتابعها 430 مليوناً على إنستغرام، أنها بحاجة إلى استراحة من «التطبيق»، وستقوم بحذف حسابها، بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب تعليقاتها على الأوضاع الحالية بين إسرائيل وفلسطين.وكشفت سيلينا، في منشور عبر خاصية القصص على «إنستغرام» ثم حذفته الخميس 2 نوفمبر، عن قرارها بحذف حسابها من تطبيق التواصل الاجتماعي، موضحة: «سآخذ استراحة وأحذف حسابي على إنستغرام... لقد سئمت. أنا لا أؤيد أيا مما يجري»، وفق روسيا اليوم.وأعلنت سيلينا، لأول مرة عن ابتعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي، مبررة ذلك بقولها: «لأن قلبي ينكسر لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم».