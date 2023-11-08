تتطلب العلاقات الزوجية وعياً عميقاً، وهناك حالات قد تفاجئ أحد الزوجين كأن يكون شريكه أنانياً، وهذا يتطلب التعامل مع الشريك الأناني وفق مجموعة من الأسس التي تساعد على استمرار العلاقة الزوجية.في ما يلي أهم الطرق التي يمكن من خلالها التعامل مع الشريك الأناني، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:التصريح برفض سلوكهوضع حدود لأنانيتهتوضيح خطر أنانيتهالتمسك بالحقوق الشخصيةالبحث المشترك عن حل