توصلت دراسة حديثة، إلى أن الالتزام بالتوصيات الـ 8 لجمعية القلب الأمريكية لا يعود بالفائدة فقط على القلب، وإنما يبطئ عملية الشيخوخة البيولوجية، ومن المقرر مناقشة الدراسة خلال مؤتمر جمعية القلب الأمريكية، المنعقد في فيلادلفيا.ووفق «نيو ساينتست»، وجدت الباحثة نور مكارم، من جامعة كولومبيا وزملاؤها، أن الالتزام بهذه القائمة المرجعية من التوصيات يبطئ عملية الشيخوخة الداخلية، وهي مقياس لا يعتمد على حساب العمر الزمني بالسنوات.ووجد الباحثون، أن الذين أفادوا بأنهم يتمتعون بأفضل التزام بالقائمة المرجعية كان عمرهم البيولوجي أقل بـ 6 سنوات في المتوسط من عمرهم الزمني.وكشفوا، أن الذين لديهم أسوأ التزام، كان متوسط عمرهم البيولوجي أكبر بـ 4 سنوات من عمرهم الزمني. وقيّم الباحثون مدى التزام أكثر من 6,500 مشارك في المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية بالقائمة المرجعية.وقالت مكارم: «إن الالتزام بالقائمة المرجعية يبطئ عملية شيخوخة الجسم، الأمر الذي يعود بفوائد عديدة، منها إطالة عدد السنوات دون مرض، وتقليل خطر الوفاة المبكرة».وتتضمن التوصيات الثماني ما يلي:النشاط البدني 150 دقيقة أسبوعياًنظام غذائي متوازن (خضروات، ‏مكسرات، ‏بروتينات)عدم التدخينالنوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلةالحفاظ على وزن صحيمراقبة نسبة الكوليسترولمراقبة سكر الدممراقبة ضغط الدم