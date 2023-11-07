أثار سائح أذربيجاني، يبلغ من العمر 36 سنة، في البرتغال، عن طريق الخطأ، الذعر بوجود قنبلة بسبب الترجمة الخاطئة على أحد التطبيقات لكلمة الرمان.

وتبعا لصحيفة The Telegraph، فإنه خلال تواجد السائح في أحد المطاعم في البرتغال حاول التفاهم مع النادل في المطعم عن طريق تطبيق لترجمة الأصوات، وأراد أن يطلب عصير الرمان، لكن التطبيق أخطأ في ترجمة كلامه وظن النادل أن السائح يريد «قنبلة يدوية»، فأسرع الأخير بطلب الشرطة.

وحضرت الشرطة إلى المطعم واعتقلت السائح المذكور، وتم التحقق من بياناته وتفتيش غرفته وأغراضه، وبعد أن تبين أن كل شيء على ما يرام وأن الرجل لم يكن لديه أسلحة، أُطلق سراحه.