تستعرض الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» التجربة السعودية في بناء المدن الذكية، خلال المعرض العالمي للمدن الذكية الذي انطلق أمس في برشلونة الإسبانية ويختتم غداً. حيث يبرز الجناح السعودي عروضاً مختلفة لمنتجات سدايا الرقمية في ذلك المجال بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، لترسيخ مكانتها العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وما وصلت إليه من تقدم مذهل في غضون أعوام معدودة تصدّرت فيها، ممثلة في سدايا، أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال، كما تعد هذه المشاركة فرصة سانحة لاستعراض أوجه ابتكارات سدايا في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.وسيتم خلال هذه المشاركة تسليط الضوء على جهود المملكة في قيادة مشاريع المدن الذكية في المستقبل، لاسيما ما تقوم به سدايا تجاه بناء هذه المدن وفق أحدث التقنيات المتقدمة من أجل تحقيق جودة الحياة في المدن.وستعرض «سدايا» في جناحها جهود مركز عمليات الرياض الذكية، وما يحتويه من منصات وطنية، مثل: المنصة الوطنية للمدن الذكية ومنصة سواهر، ومنصة بصير التي تدعم جهود الجهات الحكومية في موسم الحج بحلول قائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استعراض منصتي النفاذ الوطني، وتوكلنا.ويعد المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم فيما يتعلق بالمدن والابتكار الحضري، حيث يشارك فيه هذا العام 25 ألف مشارك من 140 دولة يمثلون القادة من الحكومات والشركات والمنظمات الأكثر ابتكاراً لنقل المدن نحو مستقبلٍ أفضل علاوة على المديرين التنفيذيين وممثلي المدن والأكاديميين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف مستقبل أفضل لمدننا، ويحظى هذا العام بمشاركة أكثر من 1000 عارض في المعرض.