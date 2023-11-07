بحضور نخبة من النقاد والأكاديميين وصنّاع الأفلام من حول العالم، تنظم هيئة الأفلام مؤتمراً للنقد السينمائي في قصر الثقافة في حي السفارات بالرياض، في الفترة بين 7-14 نوفمبر، من خلال عروض أفلام ومعرضا فنيا وورش تدريب وندوات حوارية وعروضا تقديمية وبرامج للطفل والعائلة. ويعد المؤتمر مشروعاً يقدم بشكل سنوي وبمعايير دولية وملتقيات متخصصة تقام في مدن متعددة بأرجاء المملكة العربية السعودية، يجمع المختصين وغير المختصين في مجال النقد السينمائي وثقافة الفيلم لتبادل الخبرات وتعزيز المشاركة الوطنية والإقليمية والدولية في الحوارات الدائرة حول الطرق والمستجدات في مجال النقد ومفاهيمها وتطبيقاتها.