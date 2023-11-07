تعمل «غوغل» على ميزة «مسح النصوص» الجديدة لتطبيق «Gboard» لنظام أندرويد.وعلى غرار الطريقة التي يمكن بها لتطبيق «لينس» التعرف على الأحرف النصية من الصور، تستخدم الوظيفة الجديدة «التعرف البصري على الأحرف» لاستخراج النص من الصور من كاميرا الهاتف وتتيح للمستخدمين لصقه أينما يريدون.ووفقاً لتقرير حديث صادر عن موقع «9to5Google»، تظهر الميزة الجديدة جنباً إلى جنب مع مفتاحي التبديل الحاليين «الترجمة» و«التدقيق اللغوي».. ويؤدي النقر عليها إلى فتح عدسة الكاميرا في النصف السفلي من الشاشة ويتيح للمستخدمين الاختيار من صورة موجودة أو النقر على صورة جديدة.. ومع ذلك، فإنه يتطلب من المستخدم منح «Gboard» حق الوصول إلى كاميرا الجهاز.