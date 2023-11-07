افتتحت منصة إكس نظاماً جديداً لبيع الحسابات الميتة، مقابل رسم يصل إلى 50 ألف دولار أمريكي.ونقلت مجلة فوربس أنه سيتم طرح أسماء المستخدمين غير النشطين أو المستخدمين لفترة طويلة للبيع. وذكرت المجلة أن «إكس» أنشأت فريقاً متخصصاً باسم «handle@» للعمل على إنشاء سوق لشراء أسماء الحسابات غير النشطة، التي تم تسجيلها سابقاً من قبل المستخدمين.وأكدت «إكس» أنها حدّثت أخيراً إرشاداتها ورسومها المتعلقة بأسماء المستخدمين.