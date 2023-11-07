مع حلول فصل الشتاء تزداد الفرصة للإصابة بالأمراض، خصوصاً نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي، وتبرز الحاجة إلى بعض الاحتياطات والإجراءات لتعزيز مناعة الجسم ضد هذه الأمراض.فيما يلي مجموعة من النصائح لتعزيز المناعة ومحاربة الأمراض في الشتاء، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية..- الرياضة واليوغا- كثرة شرب الماء- اللقاحات السنوية- الأطعمة المخمرة والإفطار- التعرض للشمس