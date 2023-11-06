نعى عدد من الأصدقاء والمحبين المقيم الباكستاني «غلام شبير» المعروف بـ«أطول رجل في العالم»، بعد وفاته أمس (الأحد) في جدة عن عمر يناهز 42 عاماً إثر معاناته مع المرض، إذ كان يعاني من أمراض في القلب أدت إلى تدهور شديد في حالته الصحية.

وكان «شبير» أطول رجل في العالم لمدة ستّ سنوات متتالية من العام 2000 حتى 2006، وتم تسجيل اسمه رسمياً في موسوعة «غينيس»، إذ بلغ طوله مترين و55 سنتيمتراً، ونظراً لطوله اللافت ظهر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في العديد من الفعاليات الشهيرة، ونال عنها العديد من الجوائز.