وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على عقار «ويزلانا» باعتباره بديلاً حيوياً، وقابلاً للتبديل مع دواء «ستيلارا» المستخدم حالياً للأمراض الالتهابية المتعددة.وتتضمن الموافقة على «أمغينز ويزلانا» Amgen’s Wezlana، السماح باستخدامه للبالغين الذين يعانون من الصدفية اللويحية المتوسطة إلى الشديدة، والمرشحين للعلاج بالضوء أو العلاج الجهازي، والتهاب المفاصل الصدفي النشط.ووفق «مديكال إكسبريس»، تتضمن الأمراض الالتهابية المتعددة التي يمكن استخدام الدواء في علاجها، داء كرون النشط المعتدل إلى الشديد، والتهاب القولون التقرحي النشط المعتدل إلى الشديد.