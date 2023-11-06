اختتمت هيئة المسرح والفنون الأدائية، مهرجان النهَّام الذي أُقيم على مدى سبعة أيامٍ متتالية بالواجهة البحرية في الدمام، وشهد حضوراً كبيراً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجرى خلاله تنشيط فن النهمة، وتعزيز حضوره في ثقافة الأجيال الناشئة، بعد أن كادت ألحانه تضمحل من الذاكرة الثقافية لمنطقة الخليج العربي، وذلك بعدما غابت الظاهرة التي تأسس حولها وهي مهنة الإبحار والغوص.وقدم المهرجان فن النهمة عبر عروض أدائية حية، وفعاليات إثرائية، ومعارض ثقافية، ومسابقة متخصصة في فن النهمة، شارك بها نهامة منفردون وفرق متخصصة بفن النهمة. كما ضم المهرجان مسرحاً خاصاً عُرضت عليه مسرحية «دانة يا نهام» للمرة الأولى، والتي قدمت للجماهير حبكة درامية مُثيرة عن الصعاب التي كان يُقاسيها البحّارة في رحلاتهم، ودَور النهَّام في تخفيف أعبائها، وتوفير مُتنفّسٍ لهم للتعبير عما يخالج وجدانهم بأشعار وأهازيج متنوعة.وتضمن المهرجان أكثر من 25 منطقة متنوعة، حوت معارض للتحف والصور الفوتوغرافية والمراجع المكتوبة، إلى جانب استمتاع الزوّار بتجربة مشاهدة فيلم «الغوص العود» بـ360 درجة في السالية (القبة التفاعلية)، إضافةً لالتقاط الصور التذكارية بإطار إبداعي في أركان التصوير المتنوعة المنتشرة على أرض المهرجان، إضافة إلى التعرف على أصناف فن النّهمة المختلفة ما بين الفجري، والخطفة، واليامال، والحدادي، وكذلك الاطلاع على عددٍ من الأسماء البارزة والأحداث المهمة التي شكلت صورة فن النهمة في ذاكرة الأجيال.