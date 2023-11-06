قال باحثون، إن بعض الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر يمكن أن تقتل 12 ضعف عدد الأشخاص في عام 2050 مقارنة بعام 2020.ونظرت الدراسة، التي نشرتها «المجلة الطبية البريطانية بي إم جي» في أكثر من 3,150 حالة تفشٍ بين عامي 1963 و2019، وحددت 75 حدثاً غير مباشر في 24 دولة.وغطت قاعدة البيانات الأوبئة التي أبلغت عنها منظمة الصحة العالمية.