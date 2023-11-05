استيقظت منطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة «شمال مصر»، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد)، على واقعة مأساوية شهدتها عندما شب حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع سيدة مصرية وأطفالها الثلاثة، بينما أصيب الزوج بحروق خطيرة من الدرجة الثانية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة في الطالبية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة، فيما تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة المختصة، والمصاب إلى المستشفى ووضعه بالرعاية المركزة، وفرض طوق أمني لمحاصرة النيران ومنع انتشارها.

وأرجع التقرير المبدئي للمعمل الجنائي أثناء معاينة الحريق أن السبب وراء اندلاع الحريق ربما يكون «ماسا كهربائيا»، واستبعاد الشبهة الجنائية.

ويعد «الماس الكهربائي» أزمة كبيرة والمتهم الأول في انتشار العديد من الحوادث والحرائق المتكررة بالشقق السكنية بالمحافظات المصرية، خصوصا خلال فصل الصيف في الفترة الماضية، مخلفاً وفاة العديد من المواطنين والأطفال، وأيضاً الإصابات بالاختناقات، ويبحث الكثير منهم عن الخطوات الصحيحة واللازمة التي يجب اتباعها عند نشوب حريق، والذي من الممكن أن يودي بحياة الأشخاص. وحذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، من خطورة الماس الكهربائي، وكيفية التعامل مع حرائق الماس الكهربائي، على رأسها سرعة فصل التيار الكهربائي العام على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك، والتي عادة ما توجد بجوار باب الشقة.