فيما وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنقاذ حيوانات آكل النمل الحرشفي من الانقراض، من خلال مطالبة الصين بالتوقف عن استيراد واستخدام الثديات الحرشفية الوحيدة في العالم لأغراض طبية، دعت السفارة الصينية في واشنطن، الولايات المتحدة إلى عدم إفساد سمعة بكين باتهاماتها بتهريب حيوانات آكل النمل الحرشفي، مشيرة إلى أن الصين تفي بالتزاماتها بحماية هذه الحيوانات.

وقال المتحدث باسم السفارة ليو بينجيو: «تعترض الصين بشكل قاطع على محاولات استخدام مسألة حماية حيوانات آكل النمل الحرشفي من أجل الإضرار بسمعة الصين».

وأكد أن الصين تفي بالتزاماتها بحماية هذا النوع من الحيوانات ومنع تهريبها والاتجار غير المشروع بها.

وأضاف أن الصين ستواصل تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي واتخاذ خطوات عملية لحماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.