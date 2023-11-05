أحبطت سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية محاولة تهريب كمية من الكوكايين تبلغ قيمتها السوقية 60 مليون جنيه استرليني (74 مليون دولار) أثناء تنفيذ دوريات في البحر الكاريبي.

وأطلقت المدمرة «اتش ام اس داونتليس» ومقرها بورتسموث، مروحيتها وايلدكات وفريق القناصة التابع لمشاة البحرية الملكية لاستهداف قارب سريع مشتبه به خلال العملية.

وتأتي عملية الضبط الجديدة بعدما تمكنت المدمرة «طراز 45» من ضبط كميات من المخدرات تبلغ قيمتها السوقية 140 مليون جنيه استرليني خلال الصيف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن متحدث باسم البحرية الملكية قوله خلال دورية روتينية لمكافحة المخدرات في البحر الكاريبي أطلقت المدمرة داونتليس مروحيتها وايلدكات وفريق القناصة التابع لمشاة البحرية الملكية لتعقب المركبة المشتبه بها.

وتابع المتحدث «عندما بدأ المهربون في التخلص من شحنتهم غير القانونية، استهدف قناصة الكوماندوز محركات القارب مما تسبب في توقفه».

وأضاف المتحدث أنه تم العثور على 11 حزمة من الكوكايين تزن 330 كيلوجراما.