نجت عارضة أزياء أمريكية سابقة من الموت، بعد أن اكتشفت أنها مصابة بمرض السرطان، أثناء موعد روتيني مع طبيب الأسنان.قالت إيلي براون (45 عاماً)، من ولاية نيفادا، إن طبيب أسنانها، اكتشف وجود كتلة على لسانها، وتم تشخيص إصابتها بالمرحلة الأولى من سرطان الخلايا الحرشفية في الفم، وقام الأطباء بإزالة الورم في عملية جراحية بسيطة، وبعد مرور عام، أجرى لها الأطباء جراحة عاجلة لها، تم خلالها استئصال الفك السفلي، واستبدال عظم الفك، بعظم من ساقها.