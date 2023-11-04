أُغلقت المدارس في العاصمة الهندية نيودلهي (الجمعة)؛ بسبب المستوى الخطر لتلوث الهواء الذي ظهر من خلال ضباب أصفر سام.

وبحسب شركة قياس جودة الهواء السويسرية «آي كيو ار» IQAir، وصل مستوى جزيئات «بي ام 2.5» التي تتّسم بخطورة كبيرة، لأعلى بـ35 مرة من الحد الأقصى الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية.

وكان أعلن رئيس حكومة نيودلهي أرفيند كيجريوال مساء (الخميس) أن كل المدارس الابتدائية ستغلق في العاصمة لمدة يومين.

وقال عبر منصة «إكس» «في ضوء ارتفاع مستويات التلوث، ستُغلق مختلف المدارس الابتدائية الرسمية والخاصة في نيودلهي خلال اليومين المقبلين».

وتُصنّف نيودلهي، وهي إحدى أكبر المدن في العالم، باستمرار من بين أكثر المدن تلوثاً.

وينتشر في المدينة التي تضم 30 مليون نسمة، ضباب سام تغذيه عمليات الحرق المرتبطة بالزراعة والانبعاثات الصناعية وتلك المتأتية من قطاع النقل.