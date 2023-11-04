أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، عن إرسال نسخة معدلة وصديقة للجاذبية الصغرى من نظارة الرأس للواقع الافتراضي Vive Focus 3 إلى رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، في السابع من نوفمبر الجاري عبر عملية «ناسا» لإعادة الإمداد.

وقالت "ناسا" في بيان «نريد أن نخفف الضغط النفسي الذي يأتي من الافتقار إلى الخصوصية، وأعباء العمل العالية والمتغيرة، والانفصال عن الأحباء أثناء العمل في الفضاء».

من جهتها قالت شركة إتش تي سي المصممة للنضارة: «تزود النظارة ببرنامج فريد مصمم بشكل خاص لتلبية احتياجات الصحة العقلية لرواد الفضاء، وتتميز بتقنية جديدة لتتبع الكاميرا مطورة ومعدلة بشكل خاص للعمل في الجاذبية الصغرى، ويشمل ذلك أجهزة استشعار لتتبع العين من أجل تقييم حالة الصحة العقلية لرواد الفضاء بشكل أفضل».

وأضافت: «تقترن هذه المستشعرات ببرامج يهدف إلى الحفاظ على الصحة العقلية أثناء الوجود في المدار، كما عالجت الشركة مشكلة التوجيه المكاني في البرمجيات، إذ ربطت خوارزمياتها للتتبع بإحدى وحدات التحكم الثابتة التي تتبع بالكاميرات ومستشعر القرب الخاص بالنظارة، مما يمنح Vive Focus 3 الموضع النسبي الذي تحتاجه لتتناسب حركتها مع حركة مرتديها».

وأوضحت الشركة أنها عقدت شراكة مع شركة العلاج بالواقع الافتراضي XRHealth وشركة البحث والتطوير في مجال الطيران Nord Space للعمل على مبادرة التوازن العقلي للمساعدة الافتراضية من أجل محاولة تلبية الاحتياجات الفريدة لرواد الفضاء.