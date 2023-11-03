قصور الغدة الدرقية من الأمراض الشائعة التى تصيب كثيراً من الأشخاص نتيجة نقص الهرمونات، وهي غدة صغيرة على شكل فراشة توجد في عنقك، وتلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحتك، وتساعد بعض الأطعمة على علاج قصور هذه الغدة؛ وفقاً لموقع (تايمز أوف أنديا).ويعود السبب الرئيسي لذلك لاختلال التوازن الهرموني، ويحدث هذا بشكل أساسي عندما يكون جسمك غير قادر على إنتاج ما يكفي من هرموناتها.الجوز البرازيليالأفوكادوالخضراوات الورقية الداكنةالأسماكالبيض