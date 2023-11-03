يتعرّض كلّ شخص في مرحلة من حياته لانفصال وخيبة عاطفية تؤثر فيه، وتجعله يشعر بآلام موجعة، كأنّ قلبه وروحه انفصلا عنه.الانفصال العاطفي هو واحد من أصعب التحديات التي يمكن أن يواجهها الإنسان؛ فعندما تنتهي العلاقة العاطفية يشعر الشخص بالحزن والغضب والخيبة والوحدة والألم، وقد يصل به الأمر إلى حالة من الاكتئاب.وبحسب (فوربس) يعد الانفصال العاطفي تجربة مؤلمة للغاية، وتؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والجسدية للشخص، ويؤدي إلى انخفاض في مستويات الطاقة والنشاط، كما يؤثر في العلاقات الاجتماعية والعملية والشخصية.لكن هناك خطوات يمكن اتباعها للتعامل مع ألم الانفصال العاطفي وتجاوزه:عبّر عن مشاعرك الحزينةيجب أن تسمح لنفسك بالشعور بالألم والحزن، وألا تقمع تلك الأحاسيس وتتجاهلها، لا بد أن تعبّر عن مشاعرك الحزينة.حافظْ على الاتصالات الاجتماعيةلأنها مهمة في تجاوز ألم الانفصال العاطفي. تحدّث معهم فيما تشعر به، واطلب دعمهم ومساعدتهم، فالحديث يُخفف من الضغط النفسي ويُريح أعصابك.وجّه طاقتك لنفسكركّز على الاهتمام بنفسك ورعايتها بتحسين نمط حياتك والعناية بنفسك، والتغذية الصحية، وممارسة التمارين الرياضية، والنوم بشكل جيد؛ لكي تتحسن حالتك النفسية والعاطفية.مارسْ هوايتكيمكن أن يساعد القيام بأنشطة تحبها على تخفيف الألم والتركيز على الأشياء الإيجابية في الحياة. جرّب القيام بنشاطات جديدة ومختلفة مثل الرسم، أو الموسيقى، أو السفر، أو العمل التطوعي.المشورة النفسيةإذا كنت تشعر بأن ألم الانفصال العاطفي يؤثر على حياتك اليومية، ولا يمكنك التغلب عليه وحدك، فلا تتردد في البحث عن المشورة النفسية والعلاجية من محترفين في هذا المجال.استرخِ ومارس الرياضةممارسة التمارين الرياضية أو المشي أو اليوغا أو الاسترخاء يخفف من الضغط النفسي.ركّز في الحاضرلا تفكّر في الماضي، ركّز في الأمور الإيجابية في حياتك، وابحث عن فرص جديدة.