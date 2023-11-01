حذَّر عدد من خبراء التغذية من بعض المشروبات التي قالوا إنه ينبغي تجنبها حفاظاً على الصحة.

ووفقاً لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، فإن هذه المشروبات هي:

مشروبات الطاقة

تقول أخصائية التغذية الأمريكية، كايلي إيفانير، إن مشروبات الطاقة يمكن أن تؤدي إلى «زيادة ضغط الدم والتوتر وقلة النوم»، لأنها تحتوي على كميات زائدة من الكافيين والمنشطات.

وأضافت: «الآثار الجانبية الأخرى للمنشطات الزائدة الموجودة في هذه المشروبات هي الصداع والغثيان».

كما لفتت إلى أن هذه المشروبات تحتوي أيضاً على مواد تحلية ونكهات صناعية، مما يؤثر سلباً على صحة الأمعاء وصحة الدماغ.





مشروبات الصودا

يقول الخبراء إن الصودا يمكن أن تزيد من معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكري بسبب السكر المضاف إليها.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكرت دراسة سابقة نشرت في عام 2016 أن الصودا تؤثر سلباً على نوم البالغين، هذا بالإضافة لتسببها في الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.





الشاي المثلج

قالت جينان البنا، أستاذة التغذية في جامعة هاواي، إن الشاي المثلج يحتوي على كمية كبيرة من السكر المضاف.

وأضافت: «لقد تبين أن الاستهلاك العالي للمشروبات المحلاة مثل الشاي المثلج يرتبط بتطور متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني».





العصائر الصناعية

تحتوي العصائر الصناعية على كمية كبيرة من السكر المضاف والمواد الصناعية، وقد أكد خبراء الصحة على ضرورة الاستعانة بالعصائر الطبيعية بدلاً منها، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى الإصابة بالسمنة والسكري، كما أنها تؤثر سلباً على صحة الأمعاء.

ولفتوا إلى أن الأمعاء تلعب دوراً رئيسياً في العديد من أجهزة الجسم مثل صحتنا المناعية.





مشروبات القهوة المنكهة

يقول الخبراء إن مشروبات القهوة المنكهة مثل الفرابتشينو والموكا واللاتيه تحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة والسكر، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع هرمون الأنسولين وزيادة تخزين الدهون بالجسم.