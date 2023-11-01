أرسلت شركة (جين ديجيتال)؛ وهي الشركة المالكة لتطبيق (سي كلينر)، بريداً إلكترونياً إلى العملاء، تؤكد فيه أن المتسللين سرقوا معلومات شخصية لعدد من المستخدمين، مثل الاسم وأرقام الاتصال ومعلومات الفواتير عبر أداة (موفيت). وصرح جيس موني، المتحدث باسم شركة (جين ديجيتال)، لمدونة (تك كرانش) الإلكترونية، أن حوالى 2% من المستخدمين تعرضوا للاختراق عبر هذه الأداة. وفي حين أن (سي كلينر) لا ينشر عدد الأشخاص الذين يستخدمون الأداة، إلا أن (جين ديجيتال) تدعي أن لديها أكثر من 65 مليون عميل مدفوع الأجر في جميع أنحاء العالم. وتمتلك الشركة أيضاً، شركات الأمن السيبراني مثل أفيرا وأفاست ونورث لايف لوك.وصرحت الشركة، بأنها ستقدم للعملاء المتضررين خدمة (بريش غارد) مجاناً لمدة ستة أشهر؛ وهي أداة تراقب (الويب المظلم) بحثاً عن انتهاكات البيانات وترسل إخطارات لمستخدميها إذا تبين أن معلوماتهم الشخصية تعرضت للاختراق والبيع بحسب (24ae) عن صحيفة (إنديان إكسبرس).